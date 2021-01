Berrettini-Kirkin in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Antalya 2021 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Matteo Berrettini se la vede con Ergi Kirkin oggi al primo turno dell’Atp di Antalya 2021. Il romano è il numero uno del seeding turco e proverà subito a spingersi fino in fondo per trovare il giusto ritmo in vista degli Australian Open. La partita non sarà visibile in televisione e nemmeno in streaming vista la mancanza di copertura tv: Berrettini scenderà in campo venerdì 8 gennaio come secondo match dalle ore 08:00 italiane. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli approfondimenti, una cronaca e un live scritto. SEGUI IL LIVE SU SPORTFACE SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 gennaio 2021) Matteose la vede con Ergial primo turno dell’Atp di. Il romano è il numero uno del seeding turco e proverà subito a spingersi fino in fondo per trovare il giusto ritmo in vista degli Australian Open. La partita non sarà visibile in televisione e nemmeno invista la mancanza di copertura tv:scenderà in campo venerdì 8 gennaio come secondo match dalle ore 08:00 italiane. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli approfondimenti, una cronaca e un live scritto. SEGUI IL LIVE SU SPORTFACE SportFace.

sportface2016 : #tennis #ATP #Antalya, oggi in tv la sfida #Berrettini-#Kirkin: ecco orario e come vederla - Mobbasta3 : RT @WeAreTennisITA: ?? Pronostici per il venerdì in Turchia ne abbiamo? ?? Domani Matteo Berrettini sfiderà la wild card turca Kirkin e Fabio… - Adriana11100542 : RT @WeAreTennisITA: ?? Pronostici per il venerdì in Turchia ne abbiamo? ?? Domani Matteo Berrettini sfiderà la wild card turca Kirkin e Fabio… - WeAreTennisITA : ?? Pronostici per il venerdì in Turchia ne abbiamo? ?? Domani Matteo Berrettini sfiderà la wild card turca Kirkin e F… - Fprime86 : RT @LolloCarini00: #ATP #Antalya - Buon sorteggio per Matteo #Berrettini, opposto alla WC locale #Kirkin (n.446). #Caruso affronta #Bublik,… -

Ultime Notizie dalla rete : Berrettini Kirkin Berrettini-Kirkin oggi, ATP Antalya: orario, tv, programma, streaming OA Sport Berrettini-Kirkin in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Antalya 2021

Berrettini-Kirkin in tv oggi: orario, canale e come vedere in diretta streaming il primo turno all'Atp Antalya 2021 ...

LIVE – Berrettini-Kirkin, Atp Antalya 2021: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale della sfida tra Matteo Berrettini ed Ergi Kirkin, valida per il primo turno dell'Atp di Antalya 2021. Sportface.it vi accompagnerà mediante una diretta scritta, aggiornat ...

Berrettini-Kirkin in tv oggi: orario, canale e come vedere in diretta streaming il primo turno all'Atp Antalya 2021 ...Il live e la diretta testuale della sfida tra Matteo Berrettini ed Ergi Kirkin, valida per il primo turno dell'Atp di Antalya 2021. Sportface.it vi accompagnerà mediante una diretta scritta, aggiornat ...