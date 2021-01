Berrettini e Fognini partono bene | Vincono anche Travaglia e Mager (Di venerdì 8 gennaio 2021) Esordio vincente ad Antalya per tre azzurri: Berrettini batte Kirkin, il ligure supera Vrbansky. L’ascolano rimonta Kecmanovic, a Delray Beach il ligure ha la meglio su Harrison. Comincia bene il… L'articolo Berrettini e Fognini partono bene Vincono anche Travaglia e Mager proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 8 gennaio 2021) Esordio vincente ad Antalya per tre azzurri:batte Kirkin, il ligure supera Vrbansky. L’ascolano rimonta Kecmanovic, a Delray Beach il ligure ha la meglio su Harrison. Cominciail… L'articoloproviene da Meteoweek.com.

Ilsuperbo89 : Bravo Fabione. Non scontata, dopo il 2020 che hai passato, questa vittoria ad #Antalya. Per me è di buon auspicio.… - VanillaSkippy : RT @WeAreTennisITA: ?? Pronostici per il venerdì in Turchia ne abbiamo? ?? Domani Matteo Berrettini sfiderà la wild card turca Kirkin e Fabio… - Giornottennis : Menù del giorno: Bianca Turati prevedibilmente travolta (62 61) dalla Kudermetova, pur giocando discretamente almen… - TennisWebMag : Matteo Berrettini e Fabio Fognini saranno in campo in mattinata per il 1° turno dell'ATP 250 di Antalya (Tur). Prim… - federtennis : Ad Antalya entrano in scena @MattBerrettini e @fabiofogna! ?? #Berrettini vs Kirkin ?? #Fognini vs Vrbensky… -