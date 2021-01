Benevento-Atalanta, Inzaghi: “Faremo i conti con le assenze, ma venderemo cara la pelle” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il Benevento si prepara alla sfida di sabato pomeriggio contro l'Atalanta.Milan-Torino, Giampaolo: “Le assenze non sono rilevanti, i rossoneri hanno dimostrato una cosa”La compagine sannita dopo le ultime convincenti prestazioni si apprestano ad affrontare i bergamaschi di Gian Piero Gasperini. Il tecnico dei campani, Pippo Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa, si è proiettato al match del "Ciro Vigorito".Milan-Torino, Pioli: “Ibrahimovic out, tutto sul nostro calciomercato. Rinnovo Calhanoglu? Le cose stanno così”"Mia esperienza all'Atalanta? Un ricordo bellissimo, vinsi la classifica cannonieri a 23 anni e sono stato l'unico calciatore nella storia dell'Atalanta ad averlo fatto. È una squadra che sarà sempre nel mio cuore, devo ringraziare la gente e la società che mi hanno ... Leggi su mediagol (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ilsi prepara alla sfida di sabato pomeriggio contro l'.Milan-Torino, Giampaolo: “Lenon sono rilevanti, i rossoneri hanno dimostrato una cosa”La compagine sannita dopo le ultime convincenti prestazioni si apprestano ad affrontare i bergamaschi di Gian Piero Gasperini. Il tecnico dei campani, Pippo, intervenuto in conferenza stampa, si è proiettato al match del "Ciro Vigorito".Milan-Torino, Pioli: “Ibrahimovic out, tutto sul nostro calciomercato. Rinnovo Calhanoglu? Le cose stanno così”"Mia esperienza all'? Un ricordo bellissimo, vinsi la classifica cannonieri a 23 anni e sono stato l'unico calciatore nella storia dell'ad averlo fatto. È una squadra che sarà sempre nel mio cuore, devo ringraziare la gente e la società che mi hanno ...

Eurosport_IT : ?Lecce ?Roma ??SPAL ?Lazio ?Juve ??Napoli ?Parma ?Bologna ?Sassuolo ?Atalanta ?Samp ?Cagliari ?Bologna ?Crotone ?Sp… - Atalanta_BC : ?? I 23 nerazzurri in viaggio verso Benevento! ?? Our travelling squad for #BeneventoAtalanta! #SerieATIM… - Mediagol : #Benevento-#Atalanta, Inzaghi: 'Faremo i conti con le assenze, ma venderemo cara la pelle' - LucchiniMarino : @FrancescoOrdine @Marcellissimoo @RobionyF La Juve ha avuto episodi contro X tutte le moviole sane con Crotone con… - Pall_Gonfiato : #Gomez è sempre più fuori dall' #Atalanta -