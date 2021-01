Assalto al Congresso USA, record di spettatori per il canale Twitch di Hasan (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tutto il mondo ha assistito con preoccupazione e sgomento ai disordini politici che si sono verificati due giorni fa a Washington, con i sostenitori repubblicani di Donald Trump che hanno invaso il Congresso degli Stati Uniti per protestare contro la ratifica della vittoria di Joe Biden alle elezioni 2020 che si sono tenute lo scorso 3 novembre e che hanno visto il successo del candidato democratico sul presidente uscente. Per restare aggiornati su ciò che stava accadendo, tantissimi giocatori esports hanno seguito il canale Twitch di Hasan “HasanAbi” Piker. Hasan ha trasmesso tutti gli eventi che si sono succeduti a Capitol Hill (circa 14 ore di streaming in tutto), ottenendo un seguito altissimo. Un post sulla sua pagina Twitter di oggi mostra come lo streaming abbia raggiunto il ... Leggi su esports247 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tutto il mondo ha assistito con preoccupazione e sgomento ai disordini politici che si sono verificati due giorni fa a Washington, con i sostenitori repubblicani di Donald Trump che hanno invaso ildegli Stati Uniti per protestare contro la ratifica della vittoria di Joe Biden alle elezioni 2020 che si sono tenute lo scorso 3 novembre e che hanno visto il successo del candidato democratico sul presidente uscente. Per restare aggiornati su ciò che stava accadendo, tantissimi giocatori esports hanno seguito ildiAbi” Piker.ha trasmesso tutti gli eventi che si sono succeduti a Capitol Hill (circa 14 ore di streaming in tutto), ottenendo un seguito altissimo. Un post sulla sua pagina Twitter di oggi mostra come lo streaming abbia raggiunto il ...

