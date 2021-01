Anarchia nella scuola | regioni autonome In cinque milioni oggi in classe

Leggi su chenews

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Il mondo dellaregnapiù sovrana e totale. O meglio, così è successo nel sempre conflittuale rapporto tra stati ematerna (Facebook)Le scuole dell’infanzia, elementari e medie – con pochissime eccezioni – sono ripartite stamani in presenza dopo la pausa natalizia per un totale di 5di studenti. Tuttavia di fronte agli istituti superiori che aderiscono alla mobilitazione indetta dal comitato Priorità allain tutta Italia si tengono presidi e lezioni in Dad per chiedere l’apertura di tutte le scuole in presenza e in sicurezza. Il Comitato chiede lo screening sanitario completo della comunità scolastica (docenti, Ata, studenti) e l’inserimento come categoria prioritaria del personale scolastico ad ...