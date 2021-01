Agerola (Napoli) – Auto pirata travolge 37enne in bici uccidendola (Di venerdì 8 gennaio 2021) Una donna di 37 anni, Anna Fogliamanzillo, è stata investita ed uccisa a bordo della propria bicicletta in una galleria di Agerola, sui Monti Lattari della Città Metropolitana di Napoli. La persona alla guida del veicolo non si è fermata dopo l’impatto. Sul posto i carabinieri, giunti per coordinare le indagini e per i rilievi Leggi su periodicodaily (Di venerdì 8 gennaio 2021) Una donna di 37 anni, Anna Fogliamanzillo, è stata investita ed uccisa a bordo della propriacletta in una galleria di, sui Monti Lattari della Città Metropolitana di. La persona alla guida del veicolo non si è fermata dopo l’impatto. Sul posto i carabinieri, giunti per coordinare le indagini e per i rilievi

MoliPietro : Agerola (Napoli) – Auto pirata travolge 37enne in bici uccidendola - TgrRai : Agerola (#Napoli), ciclista investita e uccisa in una galleria: è caccia al pirata. In #BuongiornoItalia alle 7:00… - SkyTG24 : Intimidazione a un'avvocato di Agerola: a fuoco la porta dello studio - stefano19871756 : RT @mattinodinapoli: Incidente ad Agerola, tragedia in galleria: auto investe e uccide una ciclista - Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Incidente ad Agerola, tragedia in galleria: auto investe e uccide una ciclista -