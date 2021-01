UFFICIALE | Inter, tegola D'Ambrosio: arriva l'esito degli esami dopo infortunio al ginocchio sinistro (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il difensore ha rimediato una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro e dovrà stare fermo per 4/5 settimane. Leggi su 90min (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il difensore ha rimediato una distrazione del legamento collaterale mediale dele dovrà stare fermo per 4/5 settimane.

Esami clinici e strumentali per Danilo D’Ambrosio questa mattina all’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo l’infortunio di ieri durante la gara contro la Sampdoria. Gli esami - ...

UFFICIALE - Fiorentina, Cutrone torna al Wolverhampton

La Fiorentina comunica di aver raggiunto l’accordo con il Wolverhampton Wanderers FC per la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Patrick Cutrone.

