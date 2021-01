UFFICIALE Diallo è un calciatore del Manchester United

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Ilha ufficializzato l’acquisto didall’Atalanta Amadè un nuovodel. A ufficializzare l’acquisto è stato lo stesso club inglese, attraverso i suoi canali ufficiali. «Signed, sealed, delivered», recita il post su Twitter dei Red Devils per annunciare l’arrivo dall’Atalanta del giovane talento. Signed ??Sealed ?Delivered ? We are ????????? to confirm @Amad79's transfer tohas been finalised!#MUFC —(@ManUtd) January 7, 2021 Leggi su Calcionews24.com