Sismabonus 110% (Di giovedì 7 gennaio 2021) di Domenico Armillei. Il offre una grande opportunità per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio ma non sempre è semplice districarsi tra criteri di ammissione al bonus fiscale e requisiti normativi per garantire il miglioramento sismico della struttura. Il quadro normativo di riferimento è infatti duplice. Da una parte la Legge 77/2020, legge di conversione e integrazione del Decreto Rilancio, che nel comma 4 dell’art. 119 (definisce i requisiti delle ristrutturazioni ammesse al Sismabonus 110); dall’altra le Norme Tecniche per le Costruzioni che invece definiscono (i criteri progettuali per garantire un adeguato livello di sicurezza in presenza di sisma). Il collegamento tra questi due piani normativi (fiscale e tecnico) è il DL63/2013 che stabilisce la modalità per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e per l’attestazione, da parte di ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 7 gennaio 2021) di Domenico Armillei. Il offre una grande opportunità per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio ma non sempre è semplice districarsi tra criteri di ammissione al bonus fiscale e requisiti normativi per garantire il miglioramento sismico della struttura. Il quadro normativo di riferimento è infatti duplice. Da una parte la Legge 77/2020, legge di conversione e integrazione del Decreto Rilancio, che nel comma 4 dell’art. 119 (definisce i requisiti delle ristrutturazioni ammesse al110); dall’altra le Norme Tecniche per le Costruzioni che invece definiscono (i criteri progettuali per garantire un adeguato livello di sicurezza in presenza di sisma). Il collegamento tra questi due piani normativi (fiscale e tecnico) è il DL63/2013 che stabilisce la modalità per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e per l’attestazione, da parte di ...

ACCAsoftware : Collana #SuperBonus 110: la guida completa per progettare gli interventi di #Sismabonus 110% su un condominio in c.… - AntonioRandazz5 : RT @ACCAsoftware: Collana #SuperBonus 110: ecco un esempio pratico per progettare gli interventi di #Sismabonus 110% su un edificio unifami… - LavoriPubblici : L'Agenzia delle Entrate risponde al quesito sulla possibilità di fruire del #bonusmobili in caso di accesso al… - ACCAsoftware : Collana #SuperBonus 110: ecco un esempio pratico per progettare gli interventi di #Sismabonus 110% su un edificio u… - condominio24 : Sismabonus 110%, meno paletti ma effetto «traino» limitato -

Ultime Notizie dalla rete : Sismabonus 110% Sismabonus 110%, come averlo col rinforzo dei solai esistenti Ediltecnico - Quotidiano online per professionisti tecnici Superbonus anche per villetta a schiera con accesso autonomo dall'esterno

63 del 2013 (cd. sismabonus), indicati nel comma 4 del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, (cd. interventi "trainanti"). La maggiore aliquota del 110 per cento delle spese si applica alle ...

Superbonus, contabilità doc

I crediti d’imposta legati a ecobonus, sismabonus e 110% sono assimilabili a un’attività finanziaria, Per questo la loro rappresentazione in contabilità deve avere i requisiti di neutralità, prudenza ...

63 del 2013 (cd. sismabonus), indicati nel comma 4 del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, (cd. interventi "trainanti"). La maggiore aliquota del 110 per cento delle spese si applica alle ...I crediti d’imposta legati a ecobonus, sismabonus e 110% sono assimilabili a un’attività finanziaria, Per questo la loro rappresentazione in contabilità deve avere i requisiti di neutralità, prudenza ...