Short track | Arianna Fontana rinuncia agli Europei | “La salute è la risorsa più importante Scelgo i Mondiali”

Arianna Fontana ha comunicato che non parteciperà agli Europei 2021 di short track, in programma a Gdansk (Polonia) nel weekend del 22-24 gennaio. La pluri medagliata olimpica e mondiale ha scelto di non prendere parte alla rassegna continentale a causa della particolare situazione sanitaria, dichiarando sui propri profili social di avere preso questa decisione a malincuore. La valtellinese spiega chiaramente il motivo della sua scelta: preferisce salvaguardare la propria salute in vista dei Mondiali (cancellati l'anno scorso), perché se dovesse contrarre il Covid-19 sarebbe costretta a una quarantena e a un periodo senza allenamenti, inconciliabile con chi punta alla rassegna iridata (5-7 marzo a Dordrecht, Paesi Bassi).

Arianna Fontana ha comunicato che non parteciperà agli Europei 2021 di short track, in programma a Gdansk (Polonia) nel weekend del 22-24 gennaio. La pluri medagliata olimpica e mondiale ha scelto di ...La campionessa olimpica di short track ha scelto di non partecipare alla rassegna prevista tra poco più di due settimane in Polonia. 'Ci sono troppe incognite e ...