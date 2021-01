Scuole chiuse in Calabria, genitori ricorrono al Tar. Spirlì: “Scandaloso” (Di giovedì 7 gennaio 2021) REGGIO CALABRIA – “Sono scandalizzato e non di meno pronto a combattere fino all’ultimo secondo. Ho già dato mandato ai legati di occuparsi di questa vicenda, perché è oltraggioso e vergognoso questo braccio di ferro che il solito gruppo di genitori sta portando avanti”. Così il presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì sul ricorso al Tar presentato da alcuni genitori contro l’ultima ordinanza della Regione che proroga la chiusura delle scuole fino al 31 gennaio 2021. “Questo – ha aggiunto – è l’ennesimo ricorso presentato contro un’ordinanza che vuole tutelare la salute dei ragazzi e dei loro familiari. Mi auguro che come sempre – ha concluso Spirlì – i magistrati sappiano leggere le carte e si ricordino della frase sulla parete delle aule di giustizia: la legge è uguale per tutti”. Leggi su dire (Di giovedì 7 gennaio 2021) REGGIO CALABRIA – “Sono scandalizzato e non di meno pronto a combattere fino all’ultimo secondo. Ho già dato mandato ai legati di occuparsi di questa vicenda, perché è oltraggioso e vergognoso questo braccio di ferro che il solito gruppo di genitori sta portando avanti”. Così il presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì sul ricorso al Tar presentato da alcuni genitori contro l’ultima ordinanza della Regione che proroga la chiusura delle scuole fino al 31 gennaio 2021. “Questo – ha aggiunto – è l’ennesimo ricorso presentato contro un’ordinanza che vuole tutelare la salute dei ragazzi e dei loro familiari. Mi auguro che come sempre – ha concluso Spirlì – i magistrati sappiano leggere le carte e si ricordino della frase sulla parete delle aule di giustizia: la legge è uguale per tutti”.

