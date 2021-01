Sci | Coppa del mondo a St Anton Bene le prove per Sofia Goggia

(Di giovedì 7 gennaio 2021) L’austriaca Tamara Tippler e la svizzera Lara Gut-Behrami ex aequo in 1.25.80 sono state le più veloci nella prima prova cronometrata in vista della discesa di Cdm di sabato a St.e seguita domenica da un superG.

RaiSport : La #CdM maschile si sposta in #Svizzera ?? Ad #Adelboden due giganti, si aspetta una prova d'orgoglio dagli azzurri… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Sci Slalom Zagabria, che rimonta Strasser: lo squadrone austriaco si arrende - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Sci Slalom Zagabria, che rimonta Strasser: lo squadrone austriaco si arrende - RassegnaZampa : #Sci Slalom Zagabria, che rimonta Strasser: lo squadrone austriaco si arrende - lavocedialba : Sci alpino femminile, Coppa del mondo: otto azzurre convocate per il fine settimana di St.Anton, Marta Bassino pres… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci Coppa

L’austriaca Tamara Tippler e la svizzera Lara Gut-Behrami ex aequo in 1:25.80 sono state le più veloci nella prima prova cronometrata in vista della discesa di Coppa del Mondo in programma sabato a St ...Sci Adelboden Oggi: la tappa svizzera del calendario della Coppa del Mondo di sci di sci alpino maschile 2020-2021. Vinatzer Speranza azzurra.