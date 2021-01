Sanremo 2021, rivelati i possibili cachet di Amadeus e Ibrahimovic (Di venerdì 8 gennaio 2021) Che Sanremo sarebbe senza una polemica sui compensi? Puntuale come ogni anno, arrivano infatti le prime indiscrezioni sui cachet previsti per i super-ospiti di Sanremo 2021, alcuni dei quali già annunciati nelle scorse settimane. Cifre da capogiro che, sicuramente, saranno linfa per nuove e per certi versi vecchie polemiche legate alla kermesse della musica italiana. cachet di Sanremo 2021: quanto prende Amadeus? Bella la musica, bella l’orchestra, meno bella forse l’idea di mettere tutto il pubblico su una nave da crociera al largo di Sanremo, ma in fin dei conti a suonare ogni anno è sempre la stessa musica: “quanto viene pagato Tizio? E Caio?“. Una polemica vecchia quasi quanto il Festival stesso, se si ripensa alle ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 8 gennaio 2021) Chesarebbe senza una polemica sui compensi? Puntuale come ogni anno, arrivano infatti le prime indiscrezioni suiprevisti per i super-ospiti di, alcuni dei quali già annunciati nelle scorse settimane. Cifre da capogiro che, sicuramente, saranno linfa per nuove e per certi versi vecchie polemiche legate alla kermesse della musica italiana.di: quanto prende? Bella la musica, bella l’orchestra, meno bella forse l’idea di mettere tutto il pubblico su una nave da crociera al largo di, ma in fin dei conti a suonare ogni anno è sempre la stessa musica: “quanto viene pagato Tizio? E Caio?“. Una polemica vecchia quasi quanto il Festival stesso, se si ripensa alle ...

JoanneAsaro : @Sanremo_2021 @IlVoloversInter @ilvolo @GianGinoble THIS TOO SHALL PASS-ANCHE QUESTO PASSERÀ! - vivaglianimali : RT @CrisciGloria: Sanremo: trovati questa mattina in via Padre Semeria i due cagnolini nella foto - fendente1 : RT @CrisciGloria: Sanremo: trovati questa mattina in via Padre Semeria i due cagnolini nella foto - Shyerenaa_ : Voglio Giovanni Urganti a Sanremo 2021 #ciao2020 - Erica25556968 : @Chicca_colors @Sanremo_2021 @LCuccarini Sei carica -