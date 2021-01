Ravanelli consiglia la Juventus | “In attacco prenderei Giroud o Mandzukic”

(Di giovedì 7 gennaio 2021) L'ex attaccante dellaFabrizioi bianconeri su come rinforzare il proprio reparto offensivo: "Io- dichiara l'ex calciatore ai microfoni di Radio Sportiva - , è un attaccante importantissimo che sa difendere la palla, fa salire la squadra, è veloce in area di rigore ed è forte nel gioco aereo. Credo sia un giocatore importante per l’economia della squadra, ma se ci fosse la possibilità, fossi nella, ri".caption id="attachment 750119" align="alignnone" width="1024"(getty images)/caption ITA Sport Press.

Fabrizio Ravanelli ha consigliato la Juventus sul possibile attaccante da prendere. Fabrizio Ravanelli, ex attaccante bianconero, commenta la vittoria della Juventus contro il Mil ...