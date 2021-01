Nasce DietaDoc | il consiglio del nutrizionista è già nel piatto

Leggi su corrierenazionale

(Di giovedì 7 gennaio 2021): ildel medicoè già nel, e arriva sulla tavola in un clic. Ecco l’idea di un gruppo di imprenditori italiani Il piano alimentare per un’intera settimana, messo a punto da medici nutrizionisti, cucinato da chef e consegnato in tutta Italia entro 24/48h. È l’idea di un gruppo di imprenditori… L'articolo Corriere Nazionale.