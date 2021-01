Napoli, i ladri svaligiano una scuola due volte in 48 ore: rubati anche gli infissi delle finestre. La preside: “Avvilita, abbiamo perso tutto” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Due incursioni nel giro di 48 ore. All’Istituto Comprensivo Massimo Troisi di Napoli, nel quartiere periferico di Pianura, ora si fa la conta di quello che resta. I ladri sono entrati due volte, a distanza di 24 ore, e hanno preso di tutto, dai computer ai proiettori fino agli infissi in alluminio delle finestre del primo piano. Dopo il primo furto avvenuto il 5 gennaio, in cui era stato rubato gran parte del materiale didattico e alcuni infissi, il plesso nonostante la segnalazione della direttrice scolastica è rimasto incustodito. Con gli infissi rimossi in alcuni punti e le porte già aperte per i ladri è stato un gioco da ragazzi introdursi anche nella notte tra il 6 e il 7 gennaio nella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Due incursioni nel giro di 48 ore. All’Istituto Comprensivo Massimo Troisi di, nel quartiere periferico di Pianura, ora si fa la conta di quello che resta. Isono entrati due, a distanza di 24 ore, e hanno preso di, dai computer ai proiettori fino agliin alluminiodel primo piano. Dopo il primo furto avvenuto il 5 gennaio, in cui era stato rubato gran parte del materiale didattico e alcuni, il plesso nonostante la segnalazione della direttrice scolastica è rimasto incustodito. Con glirimossi in alcuni punti e le porte già aperte per iè stato un gioco da ragazzi introdursinella notte tra il 6 e il 7 gennaio nella ...

