Municipio XIV, Colosimo-Patanè: gravi tagli a diritti e disabilità (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma – “Il Movimento 5 Stelle ancora una volta non perde l’occasione per dimostrare la propria incapacita’ e inadeguatezza nel saper amministrare. Questa volta pero’ e’ stato superato il limite. Apprendere che nel bilancio appena approvato del XIV Municipio siano stati tagliati migliaia di euro di fondi destinati ai servizi sociali, e in particolare 309mila a disposizione del Servizio per l’autonomia e l’integrazione della persona disabile (Saish), lascia sgomenti. Non e’ ammissibile infatti che venga sacrificato in questo modo il futuro dei piu’ fragili”. Lo dichiarano in una nota congiunta Chiara Colosimo, Consigliere regionale dei FDI, ed Eugenio Patane’ Consigliere regionale del Pd. “I consiglieri del Pd- proseguono Colosimo e Patane’- hanno sostenuto un atto di FDI chiedendo di stralciare la parte dei ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma – “Il Movimento 5 Stelle ancora una volta non perde l’occasione per dimostrare la propria incapacita’ e inadeguatezza nel saper amministrare. Questa volta pero’ e’ stato superato il limite. Apprendere che nel bilancio appena approvato del XIVsiano statiati migliaia di euro di fondi destinati ai servizi sociali, e in particolare 309mila a disposizione del Servizio per l’autonomia e l’integrazione della persona disabile (Saish), lascia sgomenti. Non e’ ammissibile infatti che venga sacrificato in questo modo il futuro dei piu’ fragili”. Lo dichiarano in una nota congiunta Chiara, Consigliere regionale dei FDI, ed Eugenio Patane’ Consigliere regionale del Pd. “I consiglieri del Pd- proseguonoe Patane’- hanno sostenuto un atto di FDI chiedendo di stralciare la parte dei ...

