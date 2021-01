Minacce alla ex, insulti e la bomba carta sul terrazzo: arrestato albanese stalker (Di giovedì 7 gennaio 2021) Milano, 7 gen – Fine dell’incubo per una 20enne di Settimo Milanese che per mesi ha subito le ossessionate angherie dell’ex fidanzato stalker, un 22enne albanese residente a Cornaredo. Per il giovane, che ha precedenti penali e al momento risulta nullafacente, sono scattate le manette. I carabinieri di Rho lo hanno arrestato con l’accusa di atti persecutori e danneggiamento aggravato, reati commessi nei mesi di novembre e dicembre 2020. La convivenza difficile con il ragazzo albanese Il fatto è stato riportato dal Corriere. I due avevano convissuto per breve tempo. Durante il tormentato periodo l’immigrato, accecato da una gelosia patologica, costringeva la giovane ad indossare vestiti – molto castigati – esclusivamente approvati da lui. Inoltre, l’aveva obbligata a cancellarsi da tutti i social e le aveva imposto di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 7 gennaio 2021) Milano, 7 gen – Fine dell’incubo per una 20enne di Settimo Milanese che per mesi ha subito le ossessionate angherie dell’ex fidanzato, un 22enneresidente a Cornaredo. Per il giovane, che ha precedenti penali e al momento risulta nullafacente, sono scattate le manette. I carabinieri di Rho lo hannocon l’accusa di atti persecutori e danneggiamento aggravato, reati commessi nei mesi di novembre e dicembre 2020. La convivenza difficile con il ragazzoIl fatto è stato riportato dal Corriere. I due avevano convissuto per breve tempo. Durante il tormentato periodo l’immigrato, accecato da una gelosia patologica, costringeva la giovane ad indossare vestiti – molto castigati – esclusivamente approvati da lui. Inoltre, l’aveva obbligata a cancellarsi da tutti i social e le aveva imposto di ...

Ultime Notizie dalla rete : Minacce alla Nuove minacce di morte al segretario generale della Fiom Il Tirreno Villaricca: getta benzina su se stesso e sul comandante dei carabinieri, bloccato e trasportato in ospedale

Minaccia di darsi fuoco, ma nel momenti in cui i Carabinieri arrivano sul posto, avrebbe tentato di lanciare benzina contro il comandante di stazione. E’ accaduto a Villaricca. L’uomo è stato alla fin ...

Congresso Usa, cosa rischia Trump tra impeachment e rimozione immediata

Il presidente uscente assicura una «transizione ordinata». Resta il dibattito sulle sue responsabilità morali. E i deputati democratici preparano un dossier ...

