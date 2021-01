Maturità 2021, confermare la formula dell’anno scorso con il solo maxi orale? Vota il sondaggio (Di giovedì 7 gennaio 2021) La legge di Bilancio 2021 ha disposto che il Ministero dell’istruzione potrà adottare, con una ordinanza, il modello dello scorso anno scolastico. Sono previsti 30 milioni di euro da destinare alle scuole statali e paritarie per garantire il corretto svolgimento secondo gli standard di sicurezza sanitaria previsti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 7 gennaio 2021) La legge di Bilancioha disposto che il Ministero dell’istruzione potrà adottare, con una ordinanza, il modello delloanno scolastico. Sono previsti 30 milioni di euro da destinare alle scuole statali e paritarie per garantire il corretto svolgimento secondo gli standard di sicurezza sanitaria previsti. L'articolo .

orizzontescuola : Maturità 2021, confermare la formula dell’anno scorso con il solo maxi orale? Vota il sondaggio - farina_carmine5 : Non so se servirà mai questa cosa ma tentare non nuoce... #maturita2021 Annullare l'Esame di Maturità… - kurtcockaine___ : Viaggio di maturità 2021 al villaggio di Aci Trezza - _cinnamontae : 3/? In Francia il governo ha ascoltato le voci dei giovani e sia la maturità 2020 e 2021 sono state cancellate. Pre… - _cinnamontae : Giuseppe Conte: Annullare l'Esame di Maturità 2021 - Firma la petizione! -

