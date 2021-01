LIVE Dakar 2021, quinta tappa in DIRETTA: Al-Attiyah e Peterhansel vicini, guida De Villiers. Difficoltà per Barreda (Di giovedì 7 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.18 QUAD – Che battaglia tutta argentina quella tra Nicolas Cavigliasso e Manuel Andújar: distacco ancora inferiore al minuto, tutto aperto. 9.10 AUTO – Giniel De Villiers sempre al comando davanti all’olandese Van Loon. I due rivali in classifica Nasser Al-Attiyah (Toyota) e Stéphane Peterhansel (Mini) sono praticamente attaccati. 9.01 MOTO – Kevin Benavides scavalca il compagno di team Nacho Cornejo e sembra avviarsi verso il successo di tappa. 8.53 MOTO – Nacho Cornejo sempre al comando ma incombe il compagno di squadra Kevin Benavides, sarà sfida tra i due per il successo di frazione. 8.42 AUTO – Dopo il secondo intermedio sempre davanti il sudafricano Giniel De Villiers. Ad oltre 11? Nasser Al-Attiyah ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.18 QUAD – Che battaglia tutta argentina quella tra Nicolas Cavigliasso e Manuel Andújar: distacco ancora inferiore al minuto, tutto aperto. 9.10 AUTO – Giniel Desempre al comando davanti all’olandese Van Loon. I due rivali in classifica Nasser Al-(Toyota) e Stéphane(Mini) sono praticamente attaccati. 9.01 MOTO – Kevin Benavides scavalca il compagno di team Nacho Cornejo e sembra avviarsi verso il successo di. 8.53 MOTO – Nacho Cornejo sempre al comando ma incombe il compagno di squadra Kevin Benavides, sarà sfida tra i due per il successo di frazione. 8.42 AUTO – Dopo il secondo intermedio sempre davanti il sudafricano Giniel De. Ad oltre 11? Nasser Al-...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Gli orari di partenza e il programma della quinta tappa - Le classifiche aggiornate Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta tappa della Dakar 2 ...

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della quarta tappa della Dakar 2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Toby Price si è riscattato ieri tra le moto, dopo una seconda tappa deludente.

