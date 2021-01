Leris a D’Ambrosio | “Mi scuso | non volevo farti male” La risposta | “Grazie | tornerò presto”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Le scuse e la pace al tempo dei social. Dopo lo scontro di ieri in campo, che ha causato uno stop abbastanza lungo per Danilo(si parla di 5 settimane di stop), il giocatore della Sampdoria,, ha scritto all’interista su Insragram, chiedendo scusa. “Sono arrivato in ritardo, non era mia intenzione. Scusami Danilo, spero non sia niente di grave e che torneraiin campo”. Immediata ladi: “Sono cose che purtroppo capitano…per il messaggio,”. Foto Instagram L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.