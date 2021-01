La regina degli scacchi, Anya Taylor-Joy "L'intuito con cui Beth gioca a scacchi è lo stesso con cui recito" (Di giovedì 7 gennaio 2021) Anya Taylor-Joy ha messo in luce le numerose somiglianze col suo personaggio in La regina degli scacchi, la misteriosa e solitaria Beth Harmon. Non si placa il successo de La regina degli scacchi, serie rivelazione di Netflix che ha visto l'affermazione definitiva della giovane Anya Taylor-Joy che paragona l'istinto scacchistico del suo personaggio al suo modo di recitare. La regina degli scacchi racconta la storia di Beth Harmon, orfana dotata di straordinaria intelligenza che negli anni '60 si fa largo nei tornei di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 7 gennaio 2021)-Joy ha messo in luce le numerose somiglianze col suo personaggio in La, la misteriosa e solitariaHarmon. Non si placa il successo de La, serie rivelazione di Netflix che ha visto l'affermazione definitiva della giovane-Joy che paragona l'istintostico del suo personaggio al suo modo di recitare. Laracconta la storia diHarmon, orfana dotata di straordinaria intelligenza che negli anni '60 si fa largo nei tornei di ...

