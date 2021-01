Joe Biden, aneddoto particolare riemerge dal passato: lo stesso disturbo di Giorgio VI (Di giovedì 7 gennaio 2021) 7 gennaio 2021 – Washington. Il Congresso ha oggi proclamato Joe Biden nuovo presidente degli Stati Uniti d’America. La consacrazione è arrivata al termine della seduta a camere riunite per certificare i voti del collegio elettorale, vinto dal ticket dem con 306 voti contro i 232 di quello repubblicano. Biden non ha mai perso un’elezione per una carica istituzionale. È stato eletto al Senato degli Stati Uniti a trent’anni, nel 1972, l’età minima richiesta, diventando il sesto senatore più giovane nella storia del paese e ottenendo un seggio storicamente in mano ai Repubblicani. Lo hanno rieletto per sei volte consecutive. Quando ha lasciato il suo seggio, nel 2009, è diventato il più giovane senatore ad arrivare a sette mandati consecutivi. In seguito è stato candidato due volte alla vicepresidenza, nel 2008 e nel 2012, e alla presidenza nel 2020: e ha ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 7 gennaio 2021) 7 gennaio 2021 – Washington. Il Congresso ha oggi proclamato Joenuovo presidente degli Stati Uniti d’America. La consacrazione è arrivata al termine della seduta a camere riunite per certificare i voti del collegio elettorale, vinto dal ticket dem con 306 voti contro i 232 di quello repubblicano.non ha mai perso un’elezione per una carica istituzionale. È stato eletto al Senato degli Stati Uniti a trent’anni, nel 1972, l’età minima richiesta, diventando il sesto senatore più giovane nella storia del paese e ottenendo un seggio storicamente in mano ai Repubblicani. Lo hanno rieletto per sei volte consecutive. Quando ha lasciato il suo seggio, nel 2009, è diventato il più giovane senatore ad arrivare a sette mandati consecutivi. In seguito è stato candidato due volte alla vicepresidenza, nel 2008 e nel 2012, e alla presidenza nel 2020: e ha ...

