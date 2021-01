Inter, un fondo americano in trattativa con Suning: la situazione (Di giovedì 7 gennaio 2021) Un fondo americano è pronto a rilevare alcune azioni dell’Inter e diventare socio di minoranza. La trattativa sarebbe già iniziata Continua la ricerca di soci di minoranza da parte dell’Inter. Gazzetta dello Sport riprende alcune indiscrezioni apparse su Il Sole 24 Ore ovvero che Bc Partners, fondo di private equity, sarebbe pronto ad entrare nella società nerazzurra. Il fondo americano si è fatto avanti prendendo contatti con la famiglia Zhang, la quale non ha alcune intenzione di cedere la maggioranza del club. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Unè pronto a rilevare alcune azioni dell’e diventare socio di minoranza. Lasarebbe già iniziata Continua la ricerca di soci di minoranza da parte dell’. Gazzetta dello Sport riprende alcune indiscrezioni apparse su Il Sole 24 Ore ovvero che Bc Partners,di private equity, sarebbe pronto ad entrare nella società nerazzurra. Ilsi è fatto avanti prendendo contatti con la famiglia Zhang, la quale non ha alcune intenzione di cedere la maggioranza del club. Leggi su Calcionews24.com

