Facebook e Instagram hanno bannato Donald Trump per un tempo indeterminato: "Il rischio è troppo grande" (Di giovedì 7 gennaio 2021) La decisione, spiegata in un post di Mark Zuckerberg, arriva a poche ore dall'assalto di fanatici Trumpiani al Congresso americano Leggi su it.mashable (Di giovedì 7 gennaio 2021) La decisione, spiegata in un post di Mark Zuckerberg, arriva a poche ore dall'assalto di fanaticiiani al Congresso americano

Ultime Notizie dalla rete : Facebook Instagram Zuckerberg 'blocca' Trump: "Account Facebook e Instagram sospesi " Adnkronos Trump sospeso dai social, Cacciari: "E' pazzesco"

"C'è un problema di fondo, che è al di là e al di fuori di Trump. E' inaudito che imprenditori privati possano controllare e decidere loro chi possa parlare alla gente e chi no. Doveva esserci un'auto ...

Trump torna su Twitter con un messaggio riconciliante ma la bufera social continua

Tra gli ultimi episodi più rilevanti si citano:. SERVONO NUOVE REGOLE PER I LEADER POLITICI? Ora che il Congresso ha certificato i risultati, il 20 gennaio verrà inaugurata una nuova amministrazione.

