“Daydreamer”: la soap turca con Can Yaman arriva in prima serata su Canale 5 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Le immagini della serie-fenomeno “Daydreamer” guarda le foto Dopo il successo della domenica pomeriggio, si è conquistata un posto in prima serata Daydreamer – Le ali del sogno. È la serie fenomeno made in Turchia che ha catturato, con i suoi intrighi, l’attenzione del pubblico di Canale 5. A partire da oggi, giovedì 7 gennaio, le puntate della soap del momento verranno trasmesse in prima assoluta alle 21.45 e saranno disponibili anche su Mediaset Play. La serie, diretta dal regista di Bitter Sweet ... Leggi su iodonna (Di giovedì 7 gennaio 2021) Le immagini della serie-fenomeno “” guarda le foto Dopo il successo della domenica pomeriggio, si è conquistata un posto in– Le ali del sogno. È la serie fenomeno made in Turchia che ha catturato, con i suoi intrighi, l’attenzione del pubblico di5. A partire da oggi, giovedì 7 gennaio, le puntate delladel momento verranno trasmesse inassoluta alle 21.45 e saranno disponibili anche su Mediaset Play. La serie, diretta dal regista di Bitter Sweet ...

