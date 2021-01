Dakar 2021 quinta tappa | Benavides in testa

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Primo parziale verdetto nelladellaedizione. Nella classe delle moto, Kevins’inserisce nella lotta per il vertice, vincendo la speciale di oggi. L’argentino di casa Honda approfitta della giornata impegnativa di Xavier de Soultrait e di Joan Barreda per issarsi in cima alla classifica generale, pur con distacchi minimi. Nelle auto invece rispunta Ginel De Villers, apparso in ombra quest’anno. Il sudafricano di casa Toyota conquista la prova odierna che però non cambia più di tanto le carte in tavola, anzi. Stephane Peterhansel ne approfitta per mettere un po’ più di distacco tra sé il suo primo inseguitore, che rimane Nasser Al Attiyah. Saranno loro due, con ogni probabilità, a giocarsi la vittoria finale da qui alla prossima settimana. Domani è in programma la ...