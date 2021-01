Carmen Di Pietro positiva al covid | strano il modo in cui l’ha scoperto Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 7 gennaio 2021) AncheDiè risultataaled è il comeche per un attimo ci lascia il dubbio se anche in questa situazione le va come sempre di scherzare (). Come è d’abitudine per molti ancheDiha informato tutti del contagio sui social ma a Libero ha confidato che tutto è avvenuto per caso. Ha spiegato che aveva un forte dolore alla gamba, una sciatalgia, e il suo medico di famiglia le ha suggerito di fare il tampone. Si è chiesta il perché mafatto lo stesso e il risultato adesso lo conosciamo tutti.non aveva febbre ma aveva un forte affanno, forse è questo il sintono che ha fatto preoccupare il suo medico. In ogni caso ha spiegato che il ...