Assalto al Congresso Usa, il giornalista Rai Antonio Di Bella aggredito in diretta: "Dobbiamo andare via prima che avvenga il peggio" (Di giovedì 7 gennaio 2021) Brutta avventura per il corrispondente di Rai News Antonio Di Bella, aggredito da un sostenitore di Trump durante la diretta con TG3 Linea Notte. Il giornalista stava raccontando quanto stava accadendo a Washington con l'Assalto al Congresso Usa da parte di alcuni fan dell'ormai ex presidente americano Donald Trump. Un fatto gravissimo nella storia della democrazia Usa. Antonio Di Bella si trovava a poca distanza dalla celebre scalinata del Campidoglio, un ragazzo mascherato è spuntato dietro di lui durante il collegamento in diretta urlando: "Tutti odiano le fottu** fake news! Anche voi divulgate fake news, tornatevene a casa". Il giornalista ha tentato di spiegare di essere italiano ma il ...

