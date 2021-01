Alpeggi regionali lombardi trasferiti a enti locali (Di giovedì 7 gennaio 2021) Nei giorni scorsi la Regione lombardia ha dato avvio ad un processo di trasferimento di malghe e Alpeggi regionali a comuni, comunità montane e province con l’obiettivo di valorizzare una serie di aree tradizionalmente destinate all’allevamento di montagna. “L’iniziativa promossa dall’assessore all’agricoltura Fabio Rolfi e dalla giunta regionale merita sicuramente un plauso in quanto va nella direzione di un sano decentramento amministrativo e di una razionalizzazione nell’uso del patrimonio pubblico in agricoltura – commenta Leonardo Bolis, presidente provinciale e regionale di Confai -. Un deciso trasferimento di competenze agli enti locali, soprattutto in una perdurante situazione di crisi generalizzata dell’economia territoriale, rappresenta un segnale importante per lo sviluppo delle aree rurali ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 7 gennaio 2021) Nei giorni scorsi la Regionea ha dato avvio ad un processo di trasferimento di malghe ea comuni, comunità montane e province con l’obiettivo di valorizzare una serie di aree tradizionalmente destinate all’allevamento di montagna. “L’iniziativa promossa dall’assessore all’agricoltura Fabio Rolfi e dalla giunta regionale merita sicuramente un plauso in quanto va nella direzione di un sano decentramento amministrativo e di una razionalizzazione nell’uso del patrimonio pubblico in agricoltura – commenta Leonardo Bolis, presidente provinciale e regionale di Confai -. Un deciso trasferimento di competenze agli, soprattutto in una perdurante situazione di crisi generalizzata dell’economia territoriale, rappresenta un segnale importante per lo sviluppo delle aree rurali ...

Malghe regionali passaggio agli enti locali

La Giunta regionale ha approvato mercoledì 30 Dicembre, su proposta dell'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi, i criteri e le modalità di attuazione del trasferimento d ...

