A chi fa paura il Sindacato militare? (Di giovedì 7 gennaio 2021) Quella dei sindacati militari sta diventando la barzelletta di questa legislatura! É infatti dall'ormai lontano giugno 2018 che se ne parla senza mai arrivare a conclusione, da quando, cioè, la Corte Costituzionale (non senza sofferenza) ha riconosciuto il sacrosanto diritto ai lavoratori militari di farsi rappresentare dal Sindacato! Fin da subito si sono succedute dichiarazioni di apparente apertura da parte della politica, che sa bene come mascherare le delusioni: basta creare più movimenti d'opinione, in modo che si dica tutto e il contrario di tutto e così facendo non si arrivi mai a conclusione! Proposte su proposte, la maggior parte delle quali già incostituzionali di fatto (come si può pensare di assoggettare la nascita di un sodalizio al nulla osta politico di un ministro?), studiate a tavolino nei Palazzi del potere e presentate dai portaborse/onorevoli di ...

Dunque, come ampiamente previsto da chi conosce i suoi polli, il Governo della paura sta rilanciando la sua linea di restrizioni ...

Conte e il Pd temono la volubilità di Matteo Renzi dopo l'apertura ufficiale della crisi e per i responsabili si prospetta l'ipotesi di un nuovo gruppo parlamentare.

Prima le dimissioni: ecco il piano che fa paura a Palazzo Chigi