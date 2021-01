Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)DEL 6 GENNAIOORE 11.20 GINA PANDOLFO BUONA FESTA DELL’EPIFANIA E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO OGGI ULTIMO GIORNO IN ZONA ROSSA, SPOSTAMENTI CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI ESSENZIALI, DUNQUE, PER SITUAZIONI DI NECESSITA’, LAVORO O MOTIVI DI SALUTE DA DOMANI AL 15 GENNAIO, NUOVI PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA: VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI CONFERMATO IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO NOTTURNO DALLE 22 ALLE 5 FINE SETTIMANA IN ZONA ARANCIONE IL 9 E IL 10 GENNAIO, CON IL DIVIETO DI USCIRE DAL PROPRIO COMUNE SUL FRONTE DELLA VIABILITA’ NON CI SONO CRITICITA’ DA SEGNALARE PASSIAMO AL METEO ALLERTA GIALLA PER NEVE DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DELANCHE OGGI SI PREVEDE IL PERSISTERE DI PRECIPITAZIONI ...