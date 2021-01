Uomini e Donne: Giulia De Lellis è ingrassata, lei spiega i motivi (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Pare che la web influencer Giulia De Lellis abbia messo qualche kg di troppo. A svelarlo è stata lei stessa. La motivazione però non è riscontrabile nei grandi pranzi delle feste natalizie, o magari una possibile gravidanza. Si tratterebbe di una cura specifica, ma scopriamone di più! Giulia DE Lellis CONFESSA DI ESSERE ingrassata – Giulia L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Pare che la web influencerDeabbia messo qualche kg di troppo. A svelarlo è stata lei stessa. La motivazione però non è riscontrabile nei grandi pranzi delle feste natalizie, o magari una possibile gravidanza. Si tratterebbe di una cura specifica, ma scopriamone di più!DECONFESSA DI ESSEREL'articolo

trash_italiano : La scelta solo se sei a Uomini e Donne. #GFVIP - elenabonetti : Una giunta tutta al maschile non rende giustizia alle donne di #Sicilia, che contribuiscono al pari degli uomini a… - AzzolinaLucia : Il #6gennaio del 1980 la mafia uccideva il presidente della Regione Sicilia, #PiersantiMattarella. Emblema della vo… - cicciogia : RT @Dio: Vorrei dire al pastore del Missouri che Amen e Awoman non aiuta affatto le pari opportunità, perché così comprende solo uomini e d… - megcola94 : RT @Dio: Vorrei dire al pastore del Missouri che Amen e Awoman non aiuta affatto le pari opportunità, perché così comprende solo uomini e d… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne Uomini e Donne torna in tv: dove eravamo rimasti e cosa ci aspetta DiLei Vip Covid Toscana, 411 nuovi casi e 27 morti: il bollettino

Firenze, 6 gen. - In Toscana sono complessivamente 122.831 i casi di positività al coronavirus, 411 in più rispetto a ieri. E si si registrano 27 nuovi decessi. Questi i dati relativi all'andamento de ...

Sonia Lorenzini parla della diffida di Natalia Paragoni al GF VIP ma non solo: situazione pesante

Sonia Lorenzini è tornata a parlare di quello che sta succedendo nella casa del Grande Fratello VIP 5 ma anche fuori. Lei che è molto amica di Natalia Paragoni e di Andrea Zelletta, prova a spiegare c ...

Firenze, 6 gen. - In Toscana sono complessivamente 122.831 i casi di positività al coronavirus, 411 in più rispetto a ieri. E si si registrano 27 nuovi decessi. Questi i dati relativi all'andamento de ...Sonia Lorenzini è tornata a parlare di quello che sta succedendo nella casa del Grande Fratello VIP 5 ma anche fuori. Lei che è molto amica di Natalia Paragoni e di Andrea Zelletta, prova a spiegare c ...