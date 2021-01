Trump | tentativo di golpe in extremist | ' Gli stati devono ricontare i voti'

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Donaldcontinua a lanciare accuse di frodi elettorali, non supportate però da prove. "Glivogliono rivedere i loro. Hanno scoperto di avere votato con la frode. Le assemblee ...

paoloigna1 : Tentativo ancora più vuoto dopo il voto di ieri in #Georgia. Una semplice questione interna al campo repubblicano T… - mirto_bassoli : RT @globalistIT: - ankerachele : Basta! Va interdetto e reso inoffensivo. #Trump, tentativo di golpe in extremist: 'Gli stati devono ricontare i vo… -

Di giorni neri ne ha avuti tanti, Donald Trump, nei suoi quattro anni tumultuosi da presidente. Mai però come questo 6 gennaio in cui ha perso clamorosamente tutto. Dopo la Casa Bianca, ..."Gli Stati vogliono correggere i loro voti, che ora sanno essere basati su irregolarità e frodi, inoltre il procedimento corrotto non ha mai ricevuto l'approvazione legislativa. Tutto quello che Mike ...