Traffico Roma del 06-01-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) LuceverdeDi nuovo buongiorno in redazione Massimo peschiscorrevole se non addirittura scarso sulle strade della capitale pochi gli spostamenti nel rispetto delle regole della zona rossa e da domani il Lazio come il resto d’Italia diventerà zona gialla per 48 ore rafforzata dal divieto di spostamenti tra regioni ma con negozi aperti compreso il bar e ristoranti quest’ultimi fino alle 18 poi nel fine settimana del 9 e 10 gennaio si tornerà in zona arancione nazionale e dopo le piogge dei giorni scorsi sono ancora diverse le strade compromesse tra queste al Tuscolano è chiusa via di Porta Furba per il dissesto del manto stradale tra via Salita del Mandrione via della Batteria di Porta Furba a Tor Sapienza invece ci sono difficoltà in via Collatina a causa dell’allagamento della strada all’altezza di via capranesi per i dettagli di queste ...