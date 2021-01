Super Nintendo World sta per aprire e il nuovo sito ufficiale svela dettagli sul parco a tema (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Uno speciale sito web che descrive in dettaglio le attrazioni del Super Nintendo World è ora attivo e fornisce ulteriori informazioni su giostre, attività, punti ristoro e merchandise che saranno disponibili nel parco a tema quando verrà lanciato negli Universal Studios Japan di Osaka il 4 febbraio. Il sito elenca alcune nozioni di base su ogni "corsa", rivelando che la durata per ciascuna sarà di circa cinque minuti, insieme a dettagli utili come i limiti di altezza. Oltre alla sala da pranzo Kinopio Cafe precedentemente annunciata, il nuovo sito web mostra che ci saranno anche dei carrelli nella Yoshi's Snack Island, che serviranno alimenti e bevande. Il sito mostra anche le foto ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Uno specialeweb che descrive ino le attrazioni delè ora attivo e fornisce ulteriori informazioni su giostre, attività, punti ristoro e merchandise che saranno disponibili nelquando verrà lanciato negli Universal Studios Japan di Osaka il 4 febbraio. Ilelenca alcune nozioni di base su ogni "corsa", rivelando che la durata per ciascuna sarà di circa cinque minuti, insieme autili come i limiti di altezza. Oltre alla sala da pranzo Kinopio Cafe precedentemente annunciata, ilweb mostra che ci saranno anche dei carrelli nella Yoshi's Snack Island, che serviranno alimenti e bevande. Ilmostra anche le foto ...

Tante nuove informazioni in vista dell'apertura di febbraio. Uno speciale sito web che descrive in dettaglio le attrazioni del Super Nintendo World è ora attivo e fornisce ulteriori informazioni su gi ...

