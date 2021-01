Stefano De Martino | spunta fuori un retroscena drammatico | l’ha raccontato per la prima volta

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) In una sua recente intervista,Dehaun vero e propriodel suo passato:detto solo ora. Correva esattamente l’edizione 2009/2010 quandoDe, ad un passo dall’abbandonare la danza, entrava a far parte della scuola di Amici. Giovanissimo, ma con un talent davvero incredibile, il ballerino napoletano L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Stefano De Martino: «Io, fruttivendolo d'elite. Così mi sono salvato dalla droga». Cresciuto in una realtà difficile, emerso grazie alla passione per quello ...È stata un'infanzia dura quella di Stefano de Martino, in una realtà con lo "spaccio all'aria aperta", dove "si cresce velocemente" e nel corso della quale riuscì a tenersi lontano dall'eroina, ...