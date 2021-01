Palù (Aifa): "A giugno 15 milioni di italiani immunizzati. Sono state chieste forniture in più" (Di mercoledì 6 gennaio 2021) “Auspichiamo di avere entro giugno almeno 25-30 milioni di dosi dalle due aziende i cui vaccini Sono già disponibili e contiamo di poter ottenere forniture addizionali oltre quelle prenotate. Per quel periodo avremo comunque immunizzato circa 15 milioni di italiani mettendo in sicurezza le persone più a rischio e i luoghi nevralgici: ospedali e strutture per anziani”. Così il virologo Giorgio Palù, presidente dell’Agenzia nazionale del farmaco (Aifa) sul ‘Corriere della sera’.L’epidemia “verrebbe contenuta. È vero, il virus continuerebbe a circolare nelle altre categorie di soggetti, soprattutto più giovani, meno esposti alle conseguenze gravi della malattia. Una certezza l’abbiamo: i vaccini finora autorizzati Sono molto efficaci ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 6 gennaio 2021) “Auspichiamo di avere entroalmeno 25-30di dosi dalle due aziende i cui vaccinigià disponibili e contiamo di poter ottenereaddizionali oltre quelle prenotate. Per quel periodo avremo comunque immunizzato circa 15dimettendo in sicurezza le persone più a rischio e i luoghi nevralgici: ospedali e strutture per anziani”. Così il virologo Giorgio, presidente dell’Agenzia nazionale del farmaco () sul ‘Corriere della sera’.L’epidemia “verrebbe contenuta. È vero, il virus continuerebbe a circolare nelle altre categorie di soggetti, soprattutto più giovani, meno esposti alle conseguenze gravi della malattia. Una certezza l’abbiamo: i vaccini finora autorizzatimolto efficaci ...

RobertoBurioni : @danielecina @ilmessaggeroit Questo signore mi ha perseguitato per settimane quotidianamente con mail di insulti e… - airamonivas : RT @HuffPostItalia: Palù (Aifa): 'A giugno 15 milioni di italiani immunizzati. Sono state chieste forniture in più' - VSalute4 : Palù (@Aifa_ufficiale): “entro giugno vaccineremo 15 milioni di italiani” >>> - Zampaglion : RT @Michele_Arnese: Quali sono i dubbi sul vaccino di AstraZeneca? «L’efficacia è fuori dubbio, ma con quale dosaggio e con quale interval… - HuffPostItalia : Palù (Aifa): 'A giugno 15 milioni di italiani immunizzati. Sono state chieste forniture in più' -