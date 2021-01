Milan, Ibrahimovic al Festival di Sanremo: per Zlatan lo stesso cachet di Fiorello! Dettagli e retroscena (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Dal 2 al 6 marzo 2021 andrà in scena la 71a edizione del Festival di Sanremo.Milan, Ibrahimovic ed il Festival di Sanremo: Amadeus conferma la presenza fissa di Zlatan, ecco il suo cachetLa coppia composta da Amadeus e Fiorello sarà di nuovo protagonista all'Ariston dopo l'enorme successo ottenuto lo scorso anno soprattutto per quanto riguarda gli ascolti. Nel frattempo il noto conduttore anche de 'I soliti Ignoti', nel corso della conferenza stampa di presentazione de 'L'anno che verrà', ha confermato gli ospiti della kermesse tra i quali figurerà anche Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante del Milan sarà presente in quattro delle cinque le serate di Sanremo.Il campione svedese, stando ad ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Dal 2 al 6 marzo 2021 andrà in scena la 71a edizione deldied ildi: Amadeus conferma la presenza fissa di, ecco il suoLa coppia composta da Amadeus e Fiorello sarà di nuovo protagonista all'Ariston dopo l'enorme successo ottenuto lo scorso anno soprattutto per quanto riguarda gli ascolti. Nel frattempo il noto conduttore anche de 'I soliti Ignoti', nel corso della conferenza stampa di presentazione de 'L'anno che verrà', ha confermato gli ospiti della kermesse tra i quali figurerà anche. L'attaccante delsarà presente in quattro delle cinque le serate di.Il campione svedese, stando ad ...

