Maria Teresa Ruta, parla il compagno Roberto Zappulla: “Non ha mai abbandonato i suoi figli per me” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Maria Teresa Ruta continua la sua avventura al Grande Fratello Vip e sembra essere tra i favoriti del pubblico, perché nonostante sia andata spesso al televoto ne è sempre uscita ‘illesa’. La showgirl grazie al reality è riuscita anche a risolvere alcune questioni di famiglia del suo passato. In particolare, è stata al centro di … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 6 gennaio 2021)continua la sua avventura al Grande Fratello Vip e sembra essere tra i favoriti del pubblico, perché nonostante sia andata spesso al televoto ne è sempre uscita ‘illesa’. La showgirl grazie al reality è riuscita anche a risolvere alcune questioni di famiglia del suo passato. In particolare, è stata al centro di … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

GrandeFratello : Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Stefania, Samantha, Maria Teresa, Tommaso, Dayane,… - davidefaraone : Mentre in Sicilia #Musumeci componeva una giunta di soli uomini, una delegazione di IV composta da Teresa Bellanov… - b_thoughtss : RT @SimoJeanP: Maria Teresa ha un Castello a Luino (VA) 'CASTELLO RUTA': Organizza periodicamente pomeriggi di lettura di Fiabe per i Bambi… - Burraaco : RT @MeanGorgeous: Comunque a me piace quando date dell'incoerente a Maria Teresa quando lei la dentro è la piu' intelligente e nonostante s… - roberta61493815 : RT @zialo96: Comunque il cuore di Stefania parla la lingua di Maria Teresa e Tommaso da sempre e per sempre ?????????????? #tzvip #sovip -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Teresa Su Rai3 la seconda stagione di ''Maria Teresa'' RAI - Radiotelevisione Italiana Maria Teresa Ruta, parla il compagno Roberto Zappulla: “Non ha mai abbandonato i suoi figli per me”

Roberto Zappulla difende Maria Teresa Ruta sul rapporto con i suoi figli e fa una rivelazione su Guenda Goria.

Maria Teresa Ruta è vestita da sposa ma il gossip è con Alberto di Monaco

Alfonso Signorini apre il GF Vip chiedendo a Maria Teresa Ruta: "Ti sei portata il vestito da sposa?". Lei sempre originale in fatto di look, ma stavolta ...

Roberto Zappulla difende Maria Teresa Ruta sul rapporto con i suoi figli e fa una rivelazione su Guenda Goria.Alfonso Signorini apre il GF Vip chiedendo a Maria Teresa Ruta: "Ti sei portata il vestito da sposa?". Lei sempre originale in fatto di look, ma stavolta ...