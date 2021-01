Lombardia: Letizia Moratti verso assessorato al Welfare (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Letizia Moratti verso l’assessorato al Welfare in Lombardia: l’ex sindaco sarebbe la favorita per sostituire Giulio Gallera Stando a voci che circolano sempre più insistentemente nelle ultime ore, l’ex sindaco di Milano Letizia Moratti sarebbe la favorita per il ruolo di assessore al Welfare lombardo, in sostituzione di Giulio Gallera. Moratti, stando a quanto apprende la ‘Dire’,… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 6 gennaio 2021)l’alin: l’ex sindaco sarebbe la favorita per sostituire Giulio Gallera Stando a voci che circolano sempre più insistentemente nelle ultime ore, l’ex sindaco di Milanosarebbe la favorita per il ruolo di assessore allombardo, in sostituzione di Giulio Gallera., stando a quanto apprende la ‘Dire’,… L'articolo Corriere Nazionale.

