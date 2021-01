Lazio-Fiorentina 1-0: esce Ribéry, entra Eysseric / LIVE (Di mercoledì 6 gennaio 2021) A Roma contro la Lazio la Fiorentina parte in maniera afggressiva, ma alla prima azione dei biancazzurri va sotto. Al 5' Caicedo (spesso accostato ai viola nelle indiscrezioni di mercato) beffa ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 6 gennaio 2021) A Roma contro lalaparte in maniera afggressiva, ma alla prima azione dei biancazzurri va sotto. Al 5' Caicedo (spesso accostato ai viola nelle indiscrezioni di mercato) beffa ...

CarolRadull : Today's SERIE A Fixtures Cagliari vs Benevento 2.30pm Atalanta vs Parma 5pm Bologna vs Udinese 5pm Crotone vs R… - bet365 : Atalanta v Parma Crotone v Roma Lazio v Fiorentina Sampdoria v Inter Milan Sassuolo v Genoa Napoli v Spezia AC Mila… - CarolRadull : HT Atalanta 1-0 Parma Bologna 2-1 Udinese Crotone 0-3 Roma Lazio 1-0 Fiorentina Sampdoria 2-0 Inter Milan Sas… - sickviki : RT @delinquentweet: 'Cosa hai trovato nella calza della Befana?' Io: 12.30 Cagliari-Benevento 15.00 Atalanta-Parma 15.00 Bologna-Udinese… - GazzettinoL : Serie A 16a Giornata parziali 1-2 Cagliari-Benevento Ore 12,30 1-0 Atalanta-ParmaOre 15 2-1 Bologna-Udi… -