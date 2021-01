Incidente stradale per Morgan De Sanctis. Asportata la milza, è cosciente (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Morgan De Sanctis , dirigente della Roma ed ex portiere della nazionale, ha avuto un Incidente stradale nella notte scorsa per il quale è stato necessario il trasporto d'urgenza al Gemelli. Operato per... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 6 gennaio 2021)De, dirigente della Roma ed ex portiere della nazionale, ha avuto unnella notte scorsa per il quale è stato necessario il trasporto d'urgenza al Gemelli. Operato per...

pisto_gol : In bocca al lupo a Morgan De Sanctis, vittima nella notte di un grave incidente stradale e ricoverato in terapia in… - DiMarzio : #Roma, #DeSanctis in terapia intensiva dopo un'incidente stradale - socios : I nostri migliori auguri di pronta guarigione a Morgan De Sanctis, coinvolto questa mattina in un grave incidente s… - FlaviaYouth : RT @RaiNews: L'ex portiere è cosciente, la sua situazione è sotto controllo e sarà monitorata nelle prossime 24 ore - luigisisme : RT @kio_avalon: Titoli come: 'Tizio/a morto di incidente stradale dopo il vaccino' e poi in piccolo 'nessun nesso causale' non possono più… -