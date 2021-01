Il cinghiale di via Tiengo è stato catturato e trasportato in una riserva naturale (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un cinghiale di circa 50 chili è stato catturato questa mattina in pieno centro. L’ungulato, probabilmente lo stesso che girovagava da alcuni giorni nei pressi di un’abitazione di via Tiengo, è caduto nella gabbia appostata dal veterinario Ettore De Blasio proprio questa mattina. Il cinghiale, che non è postato ferito dalla cattura, è stato subito trasportato presso una riserva naturale del Salernitano. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale e i VIgili del Fuoco. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Undi circa 50 chili èquesta mattina in pieno centro. L’ungulato, probabilmente lo stesso che girovagava da alcuni giorni nei pressi di un’abitazione di via, è caduto nella gabbia appostata dal veterinario Ettore De Blasio proprio questa mattina. Il, che non è poferito dalla cattura, èsubitopresso unadel Salernitano. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale e i VIgili del Fuoco. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

NTR24 : Via Tiengo, catturato cinghiale a due passi dall’Arco di Traiano - ellepol_ : 5 Gennaio 2021, ore 12.57. Via Vittorio Montiglio. Questa è #Roma. @Roma @virginiaraggi #amaroma #cinghiale - vogheranews : #VOGHERA 04/01/2021: #Cinghiale ferito nel campo. Il compagno gli resta vicino e lo veglia per ore - SamPalm47610884 : RT @BagalueSunab: Esteso il periodo di caccia al cinghiale, ma per gli agricoltori Cia non basta - BagalueSunab : Esteso il periodo di caccia al cinghiale, ma per gli agricoltori Cia non basta -

