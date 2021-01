GFVIP, Giulia Salemi è quasi amore con Pierpaolo? Le dichiarazioni della gieffina (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sono ormai la coppia ufficiale del GFVIP in corso: Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli, personalità entrambi passionali e istintive, hanno deciso di lasciarsi andare ai loro sentimenti, la loro permanenza nella casa di Cinecittà li ha fatti riscoprire vicini fisicamente e in queste ore anche con il cuore. Il percorso di Petrelli nel GFVIP è stato davvero ricco di emozioni, condivise anche con il pubblico: dopo il non flirt con Elisabetta Gregoraci, non decollato per volere della showgirl che ha preferito porre più di un paletto, l’ex velino ha ritrovato un’apparente serenità sentimentale con l’influencer, recidiva per altro alle relazioni nate all’interno del reality. Giulia e Pierpaolo si cercano e dopo gli ultimi eventi è evidente che si desiderano ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sono ormai la coppia ufficiale delin corso:Petrelli, personalità entrambi passionali e istintive, hanno deciso di lasciarsi andare ai loro sentimenti, la loro permanenza nella casa di Cinecittà li ha fatti riscoprire vicini fisicamente e in queste ore anche con il cuore. Il percorso di Petrelli nelè stato davvero ricco di emozioni, condivise anche con il pubblico: dopo il non flirt con Elisabetta Gregoraci, non decollato per volereshowgirl che ha preferito porre più di un paletto, l’ex velino ha ritrovato un’apparente serenità sentimentale con l’influencer, recidiva per altro alle relazioni nate all’interno del reality.si cercano e dopo gli ultimi eventi è evidente che si desiderano ...

