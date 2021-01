zazoomblog : Georgia il dem Warnock verso la vittoria - #Georgia #Warnock #verso #vittoria - cogonipiero2 : RT @AlfioKrancic: La Georgia fa sognare Biden: un dem avanti, l'altro testa a testa - AgoraMagazLatin : Usa: testa a testa in Georgia, il dem Warnock rivendica la vittoria - liviofiorillo : RT @TgLa7: Cnn, dem Warnock vince seggio Senato in #Georgia - Avvocatocapita1 : Buongiorno..... La Georgia fa sognare Biden: dem avanti, ora la doppietta è possibile -

Ultime Notizie dalla rete : Georgia dem

Jon Osoff e Raphael Warnock battono i rivali repubblicani. Era dal 1986 che i dem non ottenevano due seggi su due. Il presidente ora avrà la maggioranza al Senato. Ma di un voto solo: servirà molta di ...Finale al cardiopalma nei ballottaggi in Georgia per il Senato: col 97 % dei voti scrutinati è testa a testa (50% a 50%) tra il dem Jon Ossoff e il ...