Forse non hai giocato… Coffee Talk (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Oggi la rubrica del martedì diventa ufficialmente la rubrica del mercoledì e vuole consigliarvi una visual novel poco impegnativa e molto rilassante. Parliamo di Coffee Talk. Un po' di informazioni… Coffee Talk è un titolo sviluppato dalla software house indie Toge Productions nel 2020 per PC, PS4, Nintendo Switch e Xbox One.Il gioco ha ricevuto critiche generalmente positive, soprattutto per ciò che riguarda l'atmosfera e l'estetica del titolo. Coffee Talk – Photo credit: webTrama Coffee Talk è ambientato in un mondo in cui varie specie tipiche dell'universo fantasy convivono: umani, licantropi, succubi, vampiri e così via.Nel gioco interpretiamo il proprietario di un bar che apre soltanto di notte, col fine di creare un ambiente ...

