Epifania 2021 significato | chi è la Befana e cosa c’entra con i Re Magi | tradizioni e curiosità

Epifania 2021 significato. Il 6 gennaio si ricorda la visita dei re Magi a Gesù in Betlemme e si attende l'arrivo della Befana, che ne è la forma popolare in Italia. Da cui deriva il proverbio "Epifania tutte le feste porta via". Ma come sa festeggia esattamente oggi? cosa hanno in comune le due storie? E nel resto del mondo?L'Epifania è una ricorrenza cristiana, arriva dodici giorni dopo il Natale e segna la fine delle feste dell'inverno. Non in tutto il mondo l'Epifania ricorre 6 gennaio: per alcune chiese ortodosse, che seguono il calendario giuliano, essa cade il 19 gennaio.

