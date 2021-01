Dopo il successo di SanPa su Netflix, i produttori lavorano a nuovi progetti da De Sica a Yara Gambirasio (Di mercoledì 6 gennaio 2021) nuovi progetti per la casa di produzione di SanPa docu-serie su San Patrignano su Netflix La prima docu-serie italiana di Netflix, SanPa arrivata quasi a sorpresa sulla piattaforma lo scorso 30 dicembre, sta conquistando il pubblico italiano ottenendo la seconda posizione nella Top Ten dietro Bridgerton. La docu-serie ha sicuramente avuto il merito di aprire il dibattito sulla comunità di recupero di Vincenzo Muccioli, nata nel 1978 e spesso al centro della cronaca per casi controversi. Al di là del suo contenuto, SanPa ha catturato l’attenzione mediatica, riportando San Patrignano al centro della cronaca, contribuendo così al successo della docu-serie e accendendo un faro su un formato molto presente su Netflix ma poco usato in ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 6 gennaio 2021)per la casa di produzione didocu-serie su San Patrignano suLa prima docu-serie italiana diarrivata quasi a sorpresa sulla piattaforma lo scorso 30 dicembre, sta conquistando il pubblico italiano ottenendo la seconda posizione nella Top Ten dietro Bridgerton. La docu-serie ha sicuramente avuto il merito di aprire il dibattito sulla comunità di recupero di Vincenzo Muccioli, nata nel 1978 e spesso al centro della cronaca per casi controversi. Al di là del suo contenuto,ha catturato l’attenzione mediatica, riportando San Patrignano al centro della cronaca, contribuendo così aldella docu-serie e accendendo un faro su un formato molto presente suma poco usato in ...

