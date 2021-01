DIRETTA Torino-Verona: segui la partita LIVE (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Alle 15 si scende in campo per il turno infrasettimanale nel giorno dell’Epifania, si affrontato il Torino ed il Verona. Il Torino di Giampaolo ha dato un segnale, dopo settimane di crisi, nel corso dell’ultima partita: dopo due pareggi è arrivato finalmente il successo contro il Parma di LIVErani. Per risalire la china, però, serve Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Alle 15 si scende in campo per il turno infrasettimanale nel giorno dell’Epifania, si affrontato iled il. Ildi Giampaolo ha dato un segnale, dopo settimane di crisi, nel corso dell’ultima: dopo due pareggi è arrivato finalmente il successo contro il Parma dirani. Per risalire la china, però, serve Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Toro_News : ?? | ULTIME DAI CAMPI Seguite con noi il prepartita di #TorinoVerona in diretta - zazoomblog : DIRETTA- Torino Verona streaming video e tv: granata ok nello storico - #DIRETTA- #Torino #Verona #streaming - Toro_News : ?? | VERSO IL MATCH Probabili formazioni, le principali notizie e dove vedere #TorinoVerona - ItalyinGermany : RT @ItalyinFFM: Dal 7 gennaio, h 20.30, 'I concerti d'inverno' all’Auditorium Rai di Torino. Li trovate in diretta su Radio 3 e in live str… - zazoomblog : Diretta- Torino Verona (Serie A) streaming video e tv: conferme cercasi - #Diretta- #Torino #Verona #(Serie -